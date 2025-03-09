Пять человек попали в больницу из-за аварии на Байкальском тракте

Авария произошла 9 марта 2025 в районе 32 километра Байкальского тракта. Около 10:00 около деревни Бурдаковка столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.
Авария произошла 9 марта. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
— По предварительной информации, 36-летний водитель за рулем «Toyota Corolla Axio» ехал со стороны Иркутска в Листвянку. Не справившись с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой «Toyota Corolla Fielder» под управлением 64-летнего мужчины, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Прокуратура контролирует проверку. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
В больницу попали пять человек: водитель и пассажир седана и трое пассажиров универсала, двое их них дети, 8 и 11 лет. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
Возможно, водитель японского седана находился в состоянии опьянения. Дорожно-патрульная служба работает на месте аварии, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. В это время прокуратура Иркутской области контролирует проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два маршрутных автобуса столкнулись на улице Ленина в Иркутске.