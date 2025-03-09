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Москвич лишился 500 тыс. рублей на «покупке» криптовалюты

Житель Москвы потерял полмиллиона рублей, пытаясь купить криптовалюту. Об этом 9 марта сообщило «РИА Новости», ссылаясь на правоохранительные органы.

Источник: Reuters

«По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тыс. рублей в приложении биржи Bybit», — говорится в сообщении.

Москвич перевел деньги, но, по данным источника, после перевода продавец пропал. Мужчина обратился в полицию.

Ранее, 24 декабря, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему онлайн-мошенничества с криптовалютой. Злоумышленники в комментариях под видео на YouTube стали выманивать цифровые активы людей, распространяя в качестве приманки настоящую сид-фразу от криптокошельков с токенами Tether USD (USDT).