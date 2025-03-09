Москвич лишился 500 тыс. рублей на «покупке» криптовалюты

Ранее, 24 декабря, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему онлайн-мошенничества с криптовалютой. Злоумышленники в комментариях под видео на YouTube стали выманивать цифровые активы людей, распространяя в качестве приманки настоящую сид-фразу от криптокошельков с токенами Tether USD (USDT).