Следователи начали проверку после ДТП в Перми, где пострадал ребенок

Следственный комитет России по Пермскому краю начал проверку по факту ДТП с участием автобуса и легковушки. В результате аварии пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, вчера, 8 марта, на улице Мира в автобус врезалась машина. В результате аварии пострадала 11-летняя пассажирка общественного транспорта. Врачи оказали девочке первую помощь и отпустили домой.
«По предварительной информации, в 12:05 водитель автомобиля “Черри” на улице Мира перестраивался из левого ряда в правый. Во время маневра столкнулся с автобусом ЛИАЗ. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия», — рассказали подробности случившегося «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Следователи осмотрели место ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.