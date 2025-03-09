Следователи начали проверку после ДТП в Перми, где пострадал ребенок

«По предварительной информации, в 12:05 водитель автомобиля “Черри” на улице Мира перестраивался из левого ряда в правый. Во время маневра столкнулся с автобусом ЛИАЗ. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия», — рассказали подробности случившегося «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.