Из-за майнинга загорелся балкон многоэтажного дома в Иркутске

Короткое замыкание майнинговых машинок стало причиной пожара на балконе многоэтажного дома в Иркутске по улице Летописца Нита Романова. Как сообщили irk.aif.ru в МЧС по Иркутской области, из подъезда дома самостоятельно эвакуировались 30 человек, помещение заполнил едкий густой дым.