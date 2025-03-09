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Из-за майнинга загорелся балкон многоэтажного дома в Иркутске

Короткое замыкание майнинговых машинок стало причиной пожара на балконе многоэтажного дома в Иркутске по улице Летописца Нита Романова.

Источник: МЧС РФ

Короткое замыкание майнинговых машинок стало причиной пожара на балконе многоэтажного дома в Иркутске по улице Летописца Нита Романова. Как сообщили irk.aif.ru в МЧС по Иркутской области, из подъезда дома самостоятельно эвакуировались 30 человек, помещение заполнил едкий густой дым.

Потушить пожар помогли сотрудники МЧС — возгорание на 2 квадратных метрах ликвидировали 9 огнеборцев. Было задействовано 3 единицы техники.

Ранее сообщалось о пожаре в многоквартирном доме по улице Баррикад, тогда из дома эвакуировались 45 человек. Причина произошедшего устанавливается.