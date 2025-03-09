В Омской области наблюдается рост убийств и снижение случаев изнасилований

В повестке дня — информация о состоянии преступности в регионе.
Как стало известно из источников «СуперОмска», к заседанию подготовлена аналитическая записка, в которой изложены ключевые данные по оперативной обстановке в Омской области. Согласно этому документу, в 2024 году общее количество зарегистрированных преступлений в регионе снизилось на 11,5% и составило 21 451 случай. Уровень преступности в Сибирском федеральном округе остаётся самым низким по сравнению с другими регионами страны.
Благодаря принятым профилактическим мерам количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 16,9% (с 272 до 226). Число изнасилований уменьшилось на 11,1% (с 36 до 32). Количество грабежей сократилось на 21,5% (с 205 до 161), разбоев — на 22,6% (с 53 до 41).
Количество краж чужого имущества снизилось на 28,1% (с 7 117 до 5 116), в том числе на 19,6% — из квартир граждан (с 230 до 185). Кражи автотранспорта сократились на 54,4% (с 57 до 26), неправомерные завладения транспортными средствами — на 33,3% (со 171 до 114).
Имущественные преступления, совершенные с использованием ИТ-технологий, снизились на 15,8% (с 7025 до 5913).
Тем не менее, также отмечено, что в Омской области увеличилось число зарегистрированных убийств на 10,6%, с 66 до 73 случаев.
Депутаты намерены обсудить все эти данные на заседании, чтобы оценить ситуацию с правопорядком и, возможно, предложить дополнительные меры для повышения безопасности в регионе.