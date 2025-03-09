В Омской области наблюдается рост убийств и снижение случаев изнасилований

Как стало известно из источников «СуперОмска», к заседанию подготовлена аналитическая записка, в которой изложены ключевые данные по оперативной обстановке в Омской области. Согласно этому документу, в 2024 году общее количество зарегистрированных преступлений в регионе снизилось на 11,5% и составило 21 451 случай. Уровень преступности в Сибирском федеральном округе остаётся самым низким по сравнению с другими регионами страны.