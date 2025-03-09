Беспилотники ВСУ впервые атаковали Чебоксары

За ночь на 9 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили 88 украинских беспилотников над территорией страны. 52 БПЛА уничтожены над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, девять — над Ростовской, восемь — над Воронежской, три — над Астраханской.