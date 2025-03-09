В Казахстане нашли тайники с огнестрельным оружием и боеприпасами

Во время проведения ОПМ выявлено более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия. К административной ответственности привлечено 200 правонарушителей. Министерство внутренних дел напоминает казахстанцам о возможности добровольной сдачи оружия в любое время без каких-либо правовых последствий.