7 водителям Башкирии грозит уголовная ответственность.

За минувшие сутки в Башкирии задержаны 73 нетрезвых водителя. Очередные итоги операции «Трезвый водитель» сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
Всего за прошедшие сутки за различные нарушения Правил дорожного движения составлено свыше 1300 административных материалов.
«Из них 73 водителя отстранены от управления транспортным средством за нетрезвое вождение. Из них 7 грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения», — подчеркнул Севастьянов.