«Моя подзащитная Митрошина полностью признала вину, готова сотрудничать со следствием, общественной опасности не представляет. В связи с этим мы будем просить суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал он.
Защита Митрошиной попросит отправить ее под домашний арест
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сторона защиты блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, попросит суд назначить ей домашний арест, а не содержание под стражей, так как она полностью признала свою вину. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Михаил Мушаилов.