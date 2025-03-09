Защита Митрошиной попросит отправить ее под домашний арест

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сторона защиты блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, попросит суд назначить ей домашний арест, а не содержание под стражей, так как она полностью признала свою вину. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Михаил Мушаилов.