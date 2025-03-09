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Защита Митрошиной попросит отправить ее под домашний арест

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сторона защиты блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, попросит суд назначить ей домашний арест, а не содержание под стражей, так как она полностью признала свою вину. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Михаил Мушаилов.

Источник: РИА "Новости"

«Моя подзащитная Митрошина полностью признала вину, готова сотрудничать со следствием, общественной опасности не представляет. В связи с этим мы будем просить суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал он.