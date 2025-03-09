Минчанин на Peugeot попал в больницу, на скорости въехав в осветительную мачту

В Минске водитель иномарки въехал в осветительную мачту. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Серьезное ДТП произошло вечером 8 марта на втором Прилукском переулке в столице. Около 20.40 часов вблизи дома № 46а 52-летний минчанин на «Пежо» не справился с управлением и на скорости врезался в осветительную мачту.
Автомобиль получил серьезные механические повреждения, водитель был доставлен в учреждение здравоохранения.
Тем временем ГАИ сообщила, что выплаты по европротоколу отвяжут от евро и увеличат более чем в два раза в Беларуси.
А еще глава ГАИ МВД Ротченков сказал, что общие номерные знаки без привязки к региону могут появиться в Беларуси: «Три цифры и четыре буквы».