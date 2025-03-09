Air Astana прокомментировала инцидент с самолетом

АСТАНА, 9 мар — Sputnik. «У летевшего из Актау в Алматы самолета отказал двигатель», — написали пассажиры борта компании Air Astana в социальных сетях.
«Летели в Алматы. Обычный рейс, обычный день… Пока через 20 минут после вылета не отказал один двигатель. В салоне начало отключаться электричество, раздался страшный гул и появился запах гари. Стюардессы заметно нервничали, бегали туда-сюда, но люди сидели тихо, просто смотрели друг на друга и не понимали, что происходит», — написал один из пассажиров.
Затем им сообщили, что самолет возвращается в Актау.
«Самолет резко пошел вниз, начало потряхивать. 700 метров… Скорость и высота падали, а аэропорт все еще не был виден. И вдруг хруст… Кто-то молился, кто-то просто сидел, пытаясь не думать о худшем. Когда мы наконец коснулись земли, в салоне раздались слезы и облегчение», — рассказал мужчина.
Сегодня авиакомпания Air Astana прокомментировала ЧП на борту:
«8 марта 2025 года рейс KC 868, выполнявший перелет из Актау в Алматы, вернулся в аэропорт вылета. Экипаж отреагировал на техническое предупреждение о низком уровне масла в двигателе № 1, отключив двигатель в соответствии со стандартными процедурами. Самолет благополучно приземлился в Актау», — сообщили в компании.
Пассажиров вывезли на резервном самолете группы компаний, отметили в Air Astana.