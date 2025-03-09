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Захват заложника в аэропорту Алматы: в МВД сделали заявление

Министерство внутренних дел Казахстана сделало заявление по поводу инцидента с захватом заложника в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Как напомнили в полиции, по данному факту возбуждено три уголовных дела:

  • захват заложника (статья 261 УК РК) — предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;
  • хулиганство с применением оружия (статья 293 УК РК) — предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет;
  • заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 273 УК РК) — штраф в размере до 5 000 МРП (19,6 млн тенге) либо лишение свободы до 5 лет.

В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, а для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа. Жертв и пострадавших нет. По решению суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

В МВД добавили, что по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны. Особое внимание уделяется: выявлению уязвимых мест, совершенствованию мер по предотвращению потенциальных угроз, усилению контроля за проносом запрещенных предметов, совершенствованию алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации, повышению квалификации сотрудников охраны, взаимодействию с правоохранительными органами.

«Ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — добавили в министерстве.