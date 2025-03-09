Захват заложника в аэропорту Алматы: в МВД сделали заявление

В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, а для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа. Жертв и пострадавших нет. По решению суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.