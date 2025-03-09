Захват заложника в аэропорту Алматы: в МВД сделали заявление

Как напомнили в полиции, по данному факту возбуждено три уголовных дела:
- захват заложника (статья 261 УК РК) — предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;
- хулиганство с применением оружия (статья 293 УК РК) — предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет;
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 273 УК РК) — штраф в размере до 5 000 МРП (19,6 млн тенге) либо лишение свободы до 5 лет.
В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, а для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа. Жертв и пострадавших нет. По решению суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
В МВД добавили, что по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны. Особое внимание уделяется: выявлению уязвимых мест, совершенствованию мер по предотвращению потенциальных угроз, усилению контроля за проносом запрещенных предметов, совершенствованию алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации, повышению квалификации сотрудников охраны, взаимодействию с правоохранительными органами.
«Ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем», — добавили в министерстве.