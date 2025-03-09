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В Иркутской области завели уголовное дело из-за нарушения жилищных прав сироты

Женщина уже семь лет вынуждена арендовать квартиру за свой счет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сирота из Иркутской области уже семь лет стоит в специализированной очереди на получение жилья, все это время вынуждена арендовать квартиру за свой счет, что достаточно дорого для нее. Как стало известно КП-Иркутск, многочисленный обращения не принесли результатов. Поэтому сибирячка обратилась в информационный центр СК России.

— Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Викторовичу Ситникову завести уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, — прокомментировали в информационном центре.

На сегодняшний день проходит проверка, во время которой следователи установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СКР поручил доложить о ходе дела об истязании приемных детей в Иркутске.