В Иркутской области завели уголовное дело из-за нарушения жилищных прав сироты

Сирота из Иркутской области уже семь лет стоит в специализированной очереди на получение жилья, все это время вынуждена арендовать квартиру за свой счет, что достаточно дорого для нее. Как стало известно КП-Иркутск, многочисленный обращения не принесли результатов. Поэтому сибирячка обратилась в информационный центр СК России.
— Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Викторовичу Ситникову завести уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, — прокомментировали в информационном центре.
На сегодняшний день проходит проверка, во время которой следователи установят все обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СКР поручил доложить о ходе дела об истязании приемных детей в Иркутске.