В Иркутской области завели уголовное дело из-за нарушения жилищных прав сироты

Сирота из Иркутской области уже семь лет стоит в специализированной очереди на получение жилья, все это время вынуждена арендовать квартиру за свой счет, что достаточно дорого для нее. Как стало известно КП-Иркутск, многочисленный обращения не принесли результатов. Поэтому сибирячка обратилась в информационный центр СК России.