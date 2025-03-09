Под Щучином 22-летний на BMW сбил насмерть пешехода

В Щучинском районе пешеход погиб под колесами иномарки, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Смертельная авария произошла 7 марта около 20.40 в городском поселке Острино. Установлено, что 22-летний водитель «БМВ» ехал по улице Гродненской в сторону агрогородка Новый Двор и наехал на сельчанина.
Установлено, что 58-летний мужчина без фликеров лежал на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии. Возбуждено уголовное дело.
А еще минчанин на Peugeot на скорости въехал в осветительную мачту 8 Марта.
Кроме того, в Беларуси продолжаются сильные пожары на селе и в лесах: «17 сильных пожаров в лесах, горящий торфяник, огонь в деревнях».