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Под Щучином 22-летний на BMW сбил насмерть пешехода

В Щучинском районе пешеход погиб под колесами BMW.

Источник: Комсомольская правда

В Щучинском районе пешеход погиб под колесами иномарки, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла 7 марта около 20.40 в городском поселке Острино. Установлено, что 22-летний водитель «БМВ» ехал по улице Гродненской в сторону агрогородка Новый Двор и наехал на сельчанина.

Установлено, что 58-летний мужчина без фликеров лежал на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии. Возбуждено уголовное дело.

А еще минчанин на Peugeot на скорости въехал в осветительную мачту 8 Марта.

Кроме того, в Беларуси продолжаются сильные пожары на селе и в лесах: «17 сильных пожаров в лесах, горящий торфяник, огонь в деревнях».