Мужчина погиб на пожаре в Воронежской области

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, спасателям вызов на улицу Лысенко поступил в 4.02. На место были направлены два пожарных расчета. Прибывшие на вызов пожарные выяснили, что горит жилой трехквартирный дом площадью около 120 квадратных метров и стоящий рядом с ним автомобиль Chevrolet Lanos.
Справиться с огнем удалось в 4.16. В доме пламя повредило чердачное перекрытие по всей площади, а также одно пластиковое окно. Припаркованный автомобиль полностью сгорел. В доме было обнаружено тело погибшего, мужчины 1984 года рождения. Причины пожара, а также все обстоятельства гибели мужчины в настоящее время устанавливаются.