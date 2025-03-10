Мужчина погиб на пожаре в Воронежской области

Справиться с огнем удалось в 4.16. В доме пламя повредило чердачное перекрытие по всей площади, а также одно пластиковое окно. Припаркованный автомобиль полностью сгорел. В доме было обнаружено тело погибшего, мужчины 1984 года рождения. Причины пожара, а также все обстоятельства гибели мужчины в настоящее время устанавливаются.