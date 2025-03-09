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Сибирячка выпала из окна пятого этажа в Ангарске. Ее спасло настоящее чудо

В Ангарске женщина выпала из окна пятого этажа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

8 марта обернулось настоящим кошмаром для сибирячки. Вместо праздника в кругу семьи она выпала из окна, находящегося на пятом этаже. Спасло настоящее чудо! 49-летняя женщина выжила, но получила травмы — сейчас находится в больнице, за ее состоянием следят врачи. Как говорится, родилась в рубашке!

Видео произошедшего в сети опубликовали очевидцы — жертва повисла на карнизе, пыталась забраться обратно, но сил не хватило. «Я не могу уже…»- слышится крик о помощи, после женщина срывается.

Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР России по Иркутской области, на сегодняшний день идет проверка. Известно, что происшествие не носит криминальный характер.

Источник, близкий к ситуации сообщил, что вероятнее всего женщина была пьяна. Однако на данный момент подтверждения нет — во всем предстоит разобраться следователям.