Сибирячка выпала из окна пятого этажа в Ангарске. Ее спасло настоящее чудо

8 марта обернулось настоящим кошмаром для сибирячки. Вместо праздника в кругу семьи она выпала из окна, находящегося на пятом этаже. Спасло настоящее чудо! 49-летняя женщина выжила, но получила травмы — сейчас находится в больнице, за ее состоянием следят врачи. Как говорится, родилась в рубашке!