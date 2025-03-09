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Пьяный 70-летний водитель на УАЗ вылетел в кювет под Жабинкой

Под Жабинкой пьяный 70-летий мужчина совершил жесткое ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Жабинковском районе пьяный пенсионер совершил жесткое ДТП, рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Серьезная авария произошла 9 марта примерно в 08.30 часов на дороге местного назначения Н-133. Установлено, что пьяный 70-летний водитель на УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, врезался в дорожный знак, а затем вылетел в правый по ходу движения кювет.

В ДТП пострадал сам водитель, а также его 43-летний пассажир, оба госпитализированы.

И под Щучином 22-летний на BMW сбил насмерть пешехода.

Также под Кобрином пенсионер погиб, сражаясь с огнем, при пожаре в соседском доме и на участке: «Дом был полностью охвачен огнем».

Кроме того, в Беларуси продолжаются сильные пожары на селе и в лесах: «17 сильных пожаров в лесах, горящий торфяник, огонь в деревнях».