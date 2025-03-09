Пьяный 70-летний водитель на УАЗ вылетел в кювет под Жабинкой

Серьезная авария произошла 9 марта примерно в 08.30 часов на дороге местного назначения Н-133. Установлено, что пьяный 70-летний водитель на УАЗ на закруглении дороги не справился с управлением, врезался в дорожный знак, а затем вылетел в правый по ходу движения кювет.