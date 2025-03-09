Два человека погибли при столкновении большегруза и легковушки в Бурятии

Смертельное ДТП произошло днем 9 марта 2025 на 566 км автодороги Р-258 «Байкал». Как сообщили КП-Иркутск в МВД Бурятии, водитель «Тойоты Марк 2» без номеров ехал из Забайкалья в сторону Улан-Удэ. Автомобилист не совладал с управлением и выехал на встречку, где врезался в большегруз «Вольво».
— Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия. Еще один пассажир доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, — прокомментировали в ведомстве.
Сейчас полицейские работают на месте ДТП, восстанавливают картину произошедшего. Важно! На дороге гололед — водителям стоит быть более внимательными, соблюдать правила дорожного движения и безопасный скоростной режим.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять человек попали в больницу из-за аварии на Байкальском тракте. По предварительной информации, водитель «Тойоты» не справился с управлением и вылетел на встречку.