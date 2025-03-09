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Два человека погибли при столкновении большегруза и легковушки в Бурятии

Один из пассажиров попал в больницу с различными травмами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельное ДТП произошло днем 9 марта 2025 на 566 км автодороги Р-258 «Байкал». Как сообщили КП-Иркутск в МВД Бурятии, водитель «Тойоты Марк 2» без номеров ехал из Забайкалья в сторону Улан-Удэ. Автомобилист не совладал с управлением и выехал на встречку, где врезался в большегруз «Вольво».

— Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия. Еще один пассажир доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас полицейские работают на месте ДТП, восстанавливают картину произошедшего. Важно! На дороге гололед — водителям стоит быть более внимательными, соблюдать правила дорожного движения и безопасный скоростной режим.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять человек попали в больницу из-за аварии на Байкальском тракте. По предварительной информации, водитель «Тойоты» не справился с управлением и вылетел на встречку.