Два человека погибли при столкновении большегруза и легковушки в Бурятии

Смертельное ДТП произошло днем 9 марта 2025 на 566 км автодороги Р-258 «Байкал». Как сообщили КП-Иркутск в МВД Бурятии, водитель «Тойоты Марк 2» без номеров ехал из Забайкалья в сторону Улан-Удэ. Автомобилист не совладал с управлением и выехал на встречку, где врезался в большегруз «Вольво».