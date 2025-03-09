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В Омской области спасли девять человек из горящей пятиэтажки

Пожар произошел в многоквартирном доме в Калачинске.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области произошел серьезный пожар в жилой многоэтажке. Загорелись вещи на кухне. Пожар начался в районе 14 часов дня. Пострадавших нет.

Спасатели оперативно эвакуировали жильцов подъезда, всего 9 человек. Из них один — несовершеннолетний. Как рассказали пожарные, горел потолок и вещи на кухне.

Фото: МЧС России по Омской области.

На пожар прибыли три спецмашины и 10 человек личного состава МЧС России. Огонь потушили за считанные минуты. Причины возгорания бдт установлены в ходе проверки.

Ранее мы писали, что омские спасатели вытащили из-под завала мужчину.