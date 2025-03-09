В Омской области спасли девять человек из горящей пятиэтажки

В Омской области произошел серьезный пожар в жилой многоэтажке. Загорелись вещи на кухне. Пожар начался в районе 14 часов дня. Пострадавших нет.
Спасатели оперативно эвакуировали жильцов подъезда, всего 9 человек. Из них один — несовершеннолетний. Как рассказали пожарные, горел потолок и вещи на кухне.
Фото: МЧС России по Омской области.
На пожар прибыли три спецмашины и 10 человек личного состава МЧС России. Огонь потушили за считанные минуты. Причины возгорания бдт установлены в ходе проверки.
Ранее мы писали, что омские спасатели вытащили из-под завала мужчину.