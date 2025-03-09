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Родители девятилетней девочки скончался в один день в ДТП в Башкирии

В ГАИ Башкирии сообщили подробности смертельной аварии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 марта, в Хайбуллинском районе Башкирии произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГАИ республики.

По предоставленным данным, 40-летний водитель за рулем «Лады Гранта» столкнулся с попутным грузовиком «ЗИЛ». В результате случившегося водитель легкового автомобиля скончался на месте, его супруга умерла в больнице.

В столкновении пострадала также и девятилетняя дочь погибших. Она находится в больнице.

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