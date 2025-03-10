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Горело 250 гектаров: в Калининградской области зафиксировано около 150 возгораний

Сотрудники МЧС проводят многочисленные рейды.

Пожарные проводят рейды по региону из-за многочисленных возгораний. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Калининградской области.

По данным ведомства, обстановка на полях по-прежнему остаётся непростой. С начала года в регионе было зафиксировано свыше 147 случаев горения прошлогодней растительности на общей площади более 250 гектаров. На нарушителей правил пожарной безопасности составлено уже 14 протоколов.

С понедельника, 10 марта, до 31 мая на территории Калининградской области будет действовать особый противопожарный режим.

Поля на юге и востоке Калининградской области охвачены огнём, вводится особый режим.