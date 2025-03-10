Горело 250 гектаров: в Калининградской области зафиксировано около 150 возгораний

По данным ведомства, обстановка на полях по-прежнему остаётся непростой. С начала года в регионе было зафиксировано свыше 147 случаев горения прошлогодней растительности на общей площади более 250 гектаров. На нарушителей правил пожарной безопасности составлено уже 14 протоколов.