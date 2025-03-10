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В Воронежской области опрокинулся в кювет «Мерседес», есть пострадавшие

В Богучарском районе водитель «Мерседеса» не справился с управлением машиной и улетел за пределы дороги.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 9 марта, в 5.01 в дежурную часть МЧС сообщили о ДТП в Богучарском районе. Авария случилась на втором километре дороги Богучар-Петропавловка.

В 5.02 к месту ДТП выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 33. Прибыв туда, они выяснили, что водитель легкового «Мерседеса» не справился с управлением автомобилем и опрокинулся в кювет. По оперативным данным, в результате аварии есть пострадавшие.

Сотрудники МЧС отключали аккумуляторную батарею в машине. Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.