В Воронежской области опрокинулся в кювет «Мерседес», есть пострадавшие

В 5.02 к месту ДТП выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 33. Прибыв туда, они выяснили, что водитель легкового «Мерседеса» не справился с управлением автомобилем и опрокинулся в кювет. По оперативным данным, в результате аварии есть пострадавшие.