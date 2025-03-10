В Пермском крае в ДТП с грузовиком погиб человек

По данным краевой Госавтоинспекции, на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» автомобиль Mazda выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком Dongfeng, который врезался в сразу несколько иномарок: Toyota RAV 4, Skoda, Opel и Honda. Ведомство сейчас проводит проверку. В местных пабликах в соцсетях указывается, что ДТП случилось на участке трассы у поселка Усть-Сыны между Краснокамском и Нытвой. Кроме того, сообщалось об образовавшейся на дороге пробке длиной более 10 километров.