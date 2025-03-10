В Пермском крае в ДТП с грузовиком погиб человек

ПЕРМЬ, 9 мар — РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с участием грузового автомобиля и пяти иномарок на трассе под пермским Краснокамском, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
По данным ведомства, после дорожно-транспортного происшествия на трассе в Пермском крае в больницу попали девочка и женщина, позднее их перевели на амбулаторное лечение. Ещё один мужчина от госпитализации отказался. Два ребенка и одна женщина были доставлены после инцидента в травмпункт, где им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.
«В результате ДТП пострадали семь человек… Одна женщина (53-летняя водитель автомобиля Toyota RAV 4 — ред.) скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.
По данным краевой Госавтоинспекции, на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» автомобиль Mazda выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком Dongfeng, который врезался в сразу несколько иномарок: Toyota RAV 4, Skoda, Opel и Honda. Ведомство сейчас проводит проверку. В местных пабликах в соцсетях указывается, что ДТП случилось на участке трассы у поселка Усть-Сыны между Краснокамском и Нытвой. Кроме того, сообщалось об образовавшейся на дороге пробке длиной более 10 километров.
Региональная Госавтоинспекция в воскресенье просила водителей быть осторожными на дорогах из-за температурных колебаний и обильного выпадения осадков в виде снега в Пермском крае.
Сегодня в Перми наблюдается достаточно сильный снегопад, температура воздуха минус четыре градуса.