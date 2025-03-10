В Петербурге арестовали подозреваемых в похищении подростка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Обвиняемые в похищении 16-летнего подростка, который присвоил себе деньги, когда обналичивал крупную сумму, заключены под стражу, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу.
«В отношении обвиняемых в похищении несовершеннолетнего судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники получили задание через мессенджер от неустановленных кураторов о нападении на 16-летнего подростка, который присвоил себе денежные средства, занимаясь их обналичиванием.
«Шестого марта в вечернее время на улице Заречной они напали на несовершеннолетнего и избили его, урожая ножом. После этого насильно посадили в автомобиль и перемещали по городу до 7 марта, нанося множественные удары и требуя передать им 1,5 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба.
Опасаясь за свою жизнь и здоровье, несовершеннолетний позвонил отцу и попросил перевести ему 300 тысяч рублей за освобождение. Получив на банковскую карту перевод, потерпевший снял часть суммы в банкомате и передал ее злоумышленникам, часть перевел посредством криптовалютой транзакции, оставшуюся сумму пообещал передать позднее. Седьмого марта фигуранты отпустили его на улице Токарева в городе Сестрорецке, а сами скрылись. На следующий день по подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний местный житель и 29-летний житель города Сосногорска.
В пресс-службе городского главка СК также уточнили, что по подозрению в совершении подстрекательства — то есть склонению лиц к совершению похищения путем уговора и подкупа (ч.4 ст. 33, пп. а, в, г, д, з ч.2 ст. 126 УК РФ) задержан уроженец Сосногорска, а сейчас житель Мурино, который был связующим звеном между похитителями несовершеннолетнего и кураторами.