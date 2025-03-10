В Петербурге арестовали подозреваемых в похищении подростка

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, несовершеннолетний позвонил отцу и попросил перевести ему 300 тысяч рублей за освобождение. Получив на банковскую карту перевод, потерпевший снял часть суммы в банкомате и передал ее злоумышленникам, часть перевел посредством криптовалютой транзакции, оставшуюся сумму пообещал передать позднее. Седьмого марта фигуранты отпустили его на улице Токарева в городе Сестрорецке, а сами скрылись. На следующий день по подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний местный житель и 29-летний житель города Сосногорска.