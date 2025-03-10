«Доченька, найдись живой!» В Прикамье ищут пропавшую 15-летнюю девочку

О пропаже ребёнка сайту perm.aif.ru рассказала мама девочки Татьяна. По словам женщины, дочки нет дома уже вторые сутки. Она ушла около 16:00 из дома в деревне Чертёж. Семья написала заявление в полицию. Мама, отчим, родные и друзья девочки все два дня ищут её по всей деревне и по всему Соликамску.