«Доченька, найдись живой!» В Прикамье ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Родные ищут 15-летнюю девочку Ангелину Свистову, пропавшую в Соликамском округе Пермского края 8 марта.
О пропаже ребёнка сайту perm.aif.ru рассказала мама девочки Татьяна. По словам женщины, дочки нет дома уже вторые сутки. Она ушла около 16:00 из дома в деревне Чертёж. Семья написала заявление в полицию. Мама, отчим, родные и друзья девочки все два дня ищут её по всей деревне и по всему Соликамску.
«20 машин ездит по городу, ищет дочку. Все друзья ищут», — рассказала perm.aif.ru мама девочки.
Татьяна рассказала, что раньше случалось, что дочь пропадала ненадолго — переставала выходить на связь на какое-то время, но быстро находилась в тот же день.
«Мы её всегда находили! Пропадала максимум на восемь часов, а сейчас её нет дома вторые сутки! Не знаю, что думать. Бегаю ищу по всему городу! Доченька, найдись живой!» — сказала Татьяна в разговоре с perm.aif.ru.
По словам мамы, никто из подруг и близких не знает, куда могла деться девочка. Её нет ни у кого из знакомых. Родные переживают, что с ней могло случиться что-то плохое.
В поисках Ангелины поможет любая информация. Семья будет признательна, если данные о поисках девочки распространят.
Приметы пропавшей: невысокого роста, карие глаза, чёрные волосы, стрижка каре (как на фото ниже). Ангелина была одета в чёрную тёплую куртку из экокожи, чёрные штаны «лапшу», на ногах — бежевые угги.
Всех, кто что-то знает о местонахождении девочки, мама Ангелины просит сообщить её по телефону: 8 951 9455622.
Татьяна также планирует обратиться за помощью к волонтёрам.