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В Казани сбили подростка на пешеходном переходе

В Приволжском районе Казани водитель Skoda сбил подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Хусаина Мавлютова. Водитель автомобиля Skoda сбил пешехода 2012 г. р., обошлось без жертв.

Автоинспекторы продолжают выяснять все детали происшествия.