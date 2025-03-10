В Казани сбили подростка на пешеходном переходе

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Хусаина Мавлютова. Водитель автомобиля Skoda сбил пешехода 2012 г. р., обошлось без жертв.
Автоинспекторы продолжают выяснять все детали происшествия.
В Приволжском районе Казани водитель Skoda сбил подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Госавтоинспекцию города.
По данным ведомства, инцидент произошел на улице Хусаина Мавлютова. Водитель автомобиля Skoda сбил пешехода 2012 г. р., обошлось без жертв.
Автоинспекторы продолжают выяснять все детали происшествия.