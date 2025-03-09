15-летняя девочка погибла в жестком ДТП Volkswagen и Audi в Лельчицах

15-летняя девочка погибла в ДТП Volkswagen и Audi в Лельчицах Гомельской области, сообщает телеграм-канал «Сожский форпост».
По предварительной информации, все произошло около 16.30, когда в являющемся районном центре городском поселке 28-летний водитель Audi выезжал с второстепенной дороги. Он не предоставил преимущество Volkswagen, за рулем которого был 63-летний мужчина.
По фотографиям в телеграм-канале можно судить о жестком столкновении. К сожалению, дорожно-транспортное происшествие оказалось смертельным: пострадали пассажиры Volkswagen — две 15-летние девочки и 67-летняя женщина. Всех их госпитализировали, но позже одна из девочек умерла.
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