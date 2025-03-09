Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15-летняя девочка погибла в жестком ДТП Volkswagen и Audi в Лельчицах

15-летняя девочка погибла в ДТП Volkswagen и Audi в Лельчицах Гомельской области.

Источник: Комсомольская правда

15-летняя девочка погибла в ДТП Volkswagen и Audi в Лельчицах Гомельской области, сообщает телеграм-канал «Сожский форпост».

По предварительной информации, все произошло около 16.30, когда в являющемся районном центре городском поселке 28-летний водитель Audi выезжал с второстепенной дороги. Он не предоставил преимущество Volkswagen, за рулем которого был 63-летний мужчина.

По фотографиям в телеграм-канале можно судить о жестком столкновении. К сожалению, дорожно-транспортное происшествие оказалось смертельным: пострадали пассажиры Volkswagen — две 15-летние девочки и 67-летняя женщина. Всех их госпитализировали, но позже одна из девочек умерла.

Ранее мы писали, что ученый сравнил запасы Беларуси и Украины по редкоземельным металлам и их добычу.

Тем временем «Минскметропроект» сказал, при каких условиях станции «Красный Бор» и «Шабаны» могут появиться на красной линии минского метро.

А синоптик Дмитрий Рябов предупредил о погодной борьбе между холодом и теплом до +15 до середины марта в Беларуси.

Кроме того, Минархитектуры назвало важное новшество для нуждающихся в улучшении жилищных условий по новым указам Лукашенко.