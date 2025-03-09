15-летняя девочка погибла в жестком ДТП Volkswagen и Audi в Лельчицах

По фотографиям в телеграм-канале можно судить о жестком столкновении. К сожалению, дорожно-транспортное происшествие оказалось смертельным: пострадали пассажиры Volkswagen — две 15-летние девочки и 67-летняя женщина. Всех их госпитализировали, но позже одна из девочек умерла.