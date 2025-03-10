Жуткое смертельное ДТП на трассе в Павлодарской области: машину разнесло в клочья

Как сообщили в областном департаменте полиции, в результате аварии водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio скончалась в больнице.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
Департамент полиции напоминает участникам дорожного движения о важности соблюдения скоростного режима и внимательности на дороге, особенно в условиях изменяющейся погоды. Также подчеркивается необходимость регулярной проверки технического состояния транспортных средств для предотвращения подобных происшествий.