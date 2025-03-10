Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жуткое смертельное ДТП на трассе в Павлодарской области: машину разнесло в клочья

9 марта в Павлодарской области, на автодороге Павлодар — Семей, в 12 км от села Аккулы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДП Павлодарской области

Как сообщили в областном департаменте полиции, в результате аварии водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio скончалась в больнице.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Департамент полиции напоминает участникам дорожного движения о важности соблюдения скоростного режима и внимательности на дороге, особенно в условиях изменяющейся погоды. Также подчеркивается необходимость регулярной проверки технического состояния транспортных средств для предотвращения подобных происшествий.