Жуткое смертельное ДТП на трассе в Павлодарской области: машину разнесло в клочья

Департамент полиции напоминает участникам дорожного движения о важности соблюдения скоростного режима и внимательности на дороге, особенно в условиях изменяющейся погоды. Также подчеркивается необходимость регулярной проверки технического состояния транспортных средств для предотвращения подобных происшествий.