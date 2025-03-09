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Президент Латвии призвал Европу к оружию

Европейские страны должны ввести воинскую повинность. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Глава Латвии считает, что Европа должна вооружаться.

Европейские страны должны ввести воинскую повинность. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«Видя, что происходит в мире, решение, которое мы приняли (о воинской повинности — прим. URA.RU), многие другие европейские страны должны последовать ему. Европейские правительства должны убедиться, что мы все становимся сильнее», — сказал Ринкевич в интервью Sky News.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также подчеркнул необходимость вступления в гонку вооружений для повышения безопасности региона на фоне конфликта на Украине и изменения подхода США к Европе. Туск призвал европейские страны активизировать военные усилия и начать процесс вооружения.