Президент Латвии призвал Европу к оружию

«Видя, что происходит в мире, решение, которое мы приняли (о воинской повинности — прим. URA.RU), многие другие европейские страны должны последовать ему. Европейские правительства должны убедиться, что мы все становимся сильнее», — сказал Ринкевич в интервью Sky News.