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Al Jazeera: более 230 военных погибли при столкновениях в Сирии

Во время операции по подавлению мятежа без вести пропали десятки силовиков.
Источник: Аргументы и факты

Более 230 служащих сирийской армии и служб безопасности погибли в результате столкновений с вооруженными группами в западной части Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в силах безопасности.

«В ходе операций на побережье погиб 231 военнослужащий министерства обороны и служб безопасности», — заявил собеседник.

Он также отметил, что судьба нескольких десятков военнослужащих, находившихся в зоне конфликта, остается неизвестной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ встревожена резким обострением обстановки в Сирии.