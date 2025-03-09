Al Jazeera: более 230 военных погибли при столкновениях в Сирии

Более 230 служащих сирийской армии и служб безопасности погибли в результате столкновений с вооруженными группами в западной части Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в силах безопасности.
«В ходе операций на побережье погиб 231 военнослужащий министерства обороны и служб безопасности», — заявил собеседник.
Он также отметил, что судьба нескольких десятков военнослужащих, находившихся в зоне конфликта, остается неизвестной.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ встревожена резким обострением обстановки в Сирии.