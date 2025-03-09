У дипломата ЕС в Москве украли сумку с 435 тысячами рублей

Отмечается, что инцидент произошел у банка UniCredit на Пречистенской набережной в Москве. Дипломат планировала внести наличные на банковскую карту, однако обнаружила, что отделение было закрыто. Затем, присев на лавочку недалеко от здания, представитель Евросоюза оставила на ней сумку Furla, стоящую около 10 тысяч рублей. В ней также находились наличные на сумму в 435 тысяч рублей, а также кейс с наушниками AirPods стоимостью в 24 тысячи рублей.