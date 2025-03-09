У дипломата ЕС в Москве украли сумку с 435 тысячами рублей

В Москве украли сумку, в которой находились 435 тысяч рублей, у первого секретаря представительства Европейского союза в России. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что инцидент произошел у банка UniCredit на Пречистенской набережной в Москве. Дипломат планировала внести наличные на банковскую карту, однако обнаружила, что отделение было закрыто. Затем, присев на лавочку недалеко от здания, представитель Евросоюза оставила на ней сумку Furla, стоящую около 10 тысяч рублей. В ней также находились наличные на сумму в 435 тысяч рублей, а также кейс с наушниками AirPods стоимостью в 24 тысячи рублей.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, ведутся поиски сумки дипломата и лица, укравшего ее.
Ранее KP.RU сообщал, что в Париже у замминистра спорта и молодежной политики Южного Судана была украдена сумка, в которой находилось 35 тысяч долларов.