РФ и США запросили консультации ООН по Сирии

РФ и США проконсультируются с ООН по Сирии.
Россия и США запросили закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Об этом сообщает российский дипломат Дмитрий Полянский.
«Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку 10 марта», — написал Полянский в своем Telegram-канале.
В конце января новая сирийская власть, после свержения Башара Асада, заявила о серьезных реформах. Тогда сообщалось, что прекращает действовать прежняя Конституция 2012 года. Кроме того, правительство Сирии приняло решение о роспуске силовых ведомств, вооруженных формирований и роспуске парламента. Это и стало одной из причин консультации.