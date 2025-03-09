РФ и США запросили консультации ООН по Сирии

В конце января новая сирийская власть, после свержения Башара Асада, заявила о серьезных реформах. Тогда сообщалось, что прекращает действовать прежняя Конституция 2012 года. Кроме того, правительство Сирии приняло решение о роспуске силовых ведомств, вооруженных формирований и роспуске парламента. Это и стало одной из причин консультации.