«Целился в голову»: неизвестный начал палить по подросткам в Солнцево в Москве

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по двум 15-летним подросткам в столичном районе Солнцево вечером 9 марта. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники издания.
По данным источника RT, неизвестный выстрелил в сторону двух подростков не менее семи раз. По предварительным данным дети гуляли с собакой. Услышав выстрелы, школьник с подругой успели забежать в подъезд.
Прибывшим на место правоохранителям они сообщили, что преступник целился им в голову.
По данным РЕН ТВ, некоторое время нападавший продолжал ждать своих жертв на улице, однако потом ушёл. Причины поступка неизвестны, однако злоумышленника уже удалось вычислить и задержать.
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