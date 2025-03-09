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«Целился в голову»: неизвестный начал палить по подросткам в Солнцево в Москве

Мужчина открыл стрельбу по двум подросткам в районе Солнцево в Москве.
Источник: Комсомольская правда

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по двум 15-летним подросткам в столичном районе Солнцево вечером 9 марта. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники издания.

По данным источника RT, неизвестный выстрелил в сторону двух подростков не менее семи раз. По предварительным данным дети гуляли с собакой. Услышав выстрелы, школьник с подругой успели забежать в подъезд.

Прибывшим на место правоохранителям они сообщили, что преступник целился им в голову.

По данным РЕН ТВ, некоторое время нападавший продолжал ждать своих жертв на улице, однако потом ушёл. Причины поступка неизвестны, однако злоумышленника уже удалось вычислить и задержать.

Ранее KP.RU сообщал о ЧП со стрельбой на трассе «Амур» в ЕАО. Мужчина устроил стрельбу на машине с людьми. Его уже взяли под стражу.

А накануне в Балашихе вынесли приговор девушке, которая в 14 лет заплатила киллерам за убийство мамы. После убийства матери восьмиклассница собиралась на семейные сбережения уехать со своим парнем в путешествие.