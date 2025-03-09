Daily Express: умер 22-летний принц Люксембурга Фредерик

Принц Фредерик Люксембургский скончался в возрасте 22 лет после долгой борьбы с редким генетическим заболеванием. Об этой трагической утрате сообщил принц Роберт Люксембургский, двоюродный брат великого герцога Анри, который отрёкся от трона в прошлом году.
Фредерик Нассауский ушёл из жизни 1 марта, страдая от митохондриальной болезни POLG. Его опечалённый отец поделился горестной новостью в трогательном заявлении, размещённом на сайте фонда POLG — организации, созданной его сыном и посвящённой исследованию методов лечения митохондриальных заболеваний.
«Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди — со своим братом Александром, сестрой Шарлоттой, со мной, с тремя кузенами Чарли, Луи и Доналом, со своим шурином Мансуром и, наконец, со своей тетей Шарлоттой и дядей Марком», — сказал отец Фредерика.
Заболевание POLG является редким генетическим расстройством, которое лишает клетки жизненно необходимой энергии, что приводит к прогрессирующей дисфункции и недостаточности различных органов.
Ранее сестра короля Швеции Карла XVI Густава, принцесса Биргитта, скончалась на 88-м году жизни. Принцессу Биргитту похоронили в парке Хага.