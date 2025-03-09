Daily Express: умер 22-летний принц Люксембурга Фредерик

«Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди — со своим братом Александром, сестрой Шарлоттой, со мной, с тремя кузенами Чарли, Луи и Доналом, со своим шурином Мансуром и, наконец, со своей тетей Шарлоттой и дядей Марком», — сказал отец Фредерика.