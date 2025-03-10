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Подозреваемый в стрельбе по несовершеннолетним задержан на западе Москвы

В ближайшее время следователи приступят к его допросу.

Источник: Аргументы и факты

В западной части Москвы задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по несовершеннолетним. По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное как хулиганство.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Инцидент произошел 8 марта в районе Боровского проезда. По версии следствия, мужчина открыл огонь из травматического пистолета в направлении двух несовершеннолетних. В результате происшествия их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Задержанный находится под стражей, в ближайшее время с ним проведут допрос. Следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Торонто полиция начала расследования по факту стрельбы в одном из пабов, в результате которой пострадали 12 человек.