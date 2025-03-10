В США назвали главную цель Украины на переговорах в Эр-Рияде

В январе президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ заявлял, что важно не краткое перемирие, которое даст временную передышку для перегруппировки сил и продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, мир на Украине, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе». Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что поможет Украине вернуть как можно больше территорий в рамках возможного мирного соглашения.