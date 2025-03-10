В США назвали главную цель Украины на переговорах в Эр-Рияде

Украина собирается предложить частичное прекращение огня, чтобы США возобновили поставки оружия.
На предстоящих переговорах в Саудовской Аравии, где планируется обсудить вопросы мирного урегулирования конфликта, Украина намерена добиться возобновления разведывательной и военной поддержки со стороны США. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Украина попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку в ходе очень важных двусторонних переговоров на этой неделе», — говорится в материале издания. В нем также указывается, что украинская сторона попытается убедить президента США Дональда Трампа в том, что его коллега из Украины Владимир Зеленский стремится к скорейшему завершению конфликта с Россией и собирается предложить «частичное прекращение огня».
В январе президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ заявлял, что важно не краткое перемирие, которое даст временную передышку для перегруппировки сил и продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, мир на Украине, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе». Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что поможет Украине вернуть как можно больше территорий в рамках возможного мирного соглашения.