Украина втрое увеличит закупку ПВО

Как ранее писало URA.RU, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что даже помощь Украине в части вооружения не спасет ее. Илон Маск при этом пообещал никогда не отключать терминалы системы спутникового интернета Starlink на Украине, пишет RT.