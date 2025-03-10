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Украина втрое увеличит закупку ПВО

Украина оформила меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence из Германии, которая является производителем зенитно-ракетной системы Iris-T. Это приведет к росту поставок вторе, рассказал министр обороны страны Рустем Умеров.

Украина получит втрое больше систем ПВО.

Украина оформила меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence из Германии, которая является производителем зенитно-ракетной системы Iris-T. Это приведет к росту поставок вторе, рассказал министр обороны страны Рустем Умеров.

«Подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence — производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины. Подписанный документ открывает путь к крупным индустриальным проектам», — привел слова Умерова telegram-канал Минобороны Украины, уточнив, что это в три раза увеличит поставки.

Детали пока неизвестны. Министерство не огласило сроки и стоимость поставок.

Как ранее писало URA.RU, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что даже помощь Украине в части вооружения не спасет ее. Илон Маск при этом пообещал никогда не отключать терминалы системы спутникового интернета Starlink на Украине, пишет RT.