Тысячи рейсов рискуют быть отменены из-за забастовки рабочих в Германии

«Забастовка затронет воздушные гавани Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, аэропорт Кельн/Бонн, аэропорты Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, аэропорты Берлин-Бранденбург и Лейпциг/Галле. В аэропорте Гамбурга все рейсы на прилет и вылет были отменены ещё в воскресенье в связи с решением Ver.di начать там необъявленную забастовку на сутки ранее», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службы аэропортов.