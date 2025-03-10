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Тысячи рейсов рискуют быть отменены из-за забастовки рабочих в Германии

Более 3,4 тысяч рейсов рискуют быть отменены из-за однодневной забастовки сотрудников 11 аэропортов в Германии. Она была организованна профсоюзом и пройдет в понедельник 10 марта, сообщают СМИ.

Более полумиллиона пассажиров отложат свои рейсы в Германии из-за забастовки.

Более 3,4 тысяч рейсов рискуют быть отменены из-за однодневной забастовки сотрудников 11 аэропортов в Германии. Она была организованна профсоюзом и пройдет в понедельник 10 марта, сообщают СМИ.

«Забастовка затронет воздушные гавани Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта-на-Майне, аэропорт Кельн/Бонн, аэропорты Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, аэропорты Берлин-Бранденбург и Лейпциг/Галле. В аэропорте Гамбурга все рейсы на прилет и вылет были отменены ещё в воскресенье в связи с решением Ver.di начать там необъявленную забастовку на сутки ранее», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службы аэропортов.

Так, в пресс-службе аэропорта Франкфурт-на-Майне уточнили, что работа всех служб будет приостановлена во время забастовки. Служба безопасности будет функционировать.

Ранее, в 2024 году ФРГ проходила забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов. Всего стачка охватила одиннадцать крупных воздушных гаваней Германии.