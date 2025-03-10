Польша закупит танки у Южной Кореи

В июле 2022 года между Сеулом и Варшавой уже было заключено рамочное соглашение о поставках военной техники, включая танки К2, самоходные артиллерийские установки К9 и ударные штурмовики FA-50. В августе того же года был подписан первый контракт на поставку обширного количества военной техники, стоимость которого составила 12,4 миллиарда долларов.