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Польша закупит танки у Южной Кореи

В апреле 2025 года Польша и Южная Корея планируют подписать новое соглашение о поставке 180 боевых танков К2 в Польшу. Стоимость контракта оценивается в 6,2 миллиарда долларов.

В Польшу доставят 180 боевых южнокорейских танков К2.

В апреле 2025 года Польша и Южная Корея планируют подписать новое соглашение о поставке 180 боевых танков К2 в Польшу. Стоимость контракта оценивается в 6,2 миллиарда долларов.

«Польша закупит у Южной Кореи 180 боевых танков К2. Ориентировочная стоимость сделки составила 6,2 миллиарда долларов. Информацию о грядущем крупном контракте передали сразу несколько южнокорейских СМИ», — сообщает RG.RU.

В июле 2022 года между Сеулом и Варшавой уже было заключено рамочное соглашение о поставках военной техники, включая танки К2, самоходные артиллерийские установки К9 и ударные штурмовики FA-50. В августе того же года был подписан первый контракт на поставку обширного количества военной техники, стоимость которого составила 12,4 миллиарда долларов.