Figaro: брат заместителя Трампа воевал в рядах ВСУ

Нэйт Вэнс приехал во Львов в 2022 году. Он принимал участие в конфликте в составе одного из подразделений на разных направлениях. В США наемник вернулся лишь перед инаугурацией Трампа в 2025. Он объяснил журналистам, что опасался попасть в плен.