Брат второго по важности человека в США воевал за ВСУ.
Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса 2,5 года воевал в рядах ВСУ. Об этом сообщает Figaro.
«Техасец Нэйт [Вэнс] провел на Украине три года, два с половиной из которых сражался на самых кровопролитных фронтах. В том числе в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Мать Джей Ди — сестра отца Нейта», — пишет издание.
Нэйт Вэнс приехал во Львов в 2022 году. Он принимал участие в конфликте в составе одного из подразделений на разных направлениях. В США наемник вернулся лишь перед инаугурацией Трампа в 2025. Он объяснил журналистам, что опасался попасть в плен.
Джей Ди Вэнс, вступивший в должность вице-президента США в январе 2025 года, ранее выражал мысль о возможности отправки американских войск на Украину в случае неудачи переговоров с Россией. До этого Вэнс озвучил мысль, что у Вашингтона всегда остается возможность отправить своих военных на Украину.