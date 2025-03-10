Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске осудят двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве

Жители Краснодарского края пойдут под суд в Новороссийске по подозрению в мошенничестве.

Так, приезжий из Абинска познакомился с жителем города-героя.

В соцсетях УМВД по Новороссийску сообщили, что мужчины вступили в преступный сговор против местного жителя. По данным ведомства, они подошли к мужчине и представились сотрудниками правоохранительных органов, попросили паспорт и телефон.

В полиции Новороссийска добавили, что документ подозреваемые вернули, но присвоили 4 000 рублей и смартфон. Совокупная сумма ущерба, причинённая потерпевшему, составила порядка 12 000 рублей.

Предполагаемого нарушителя могут осудить на срок до 5 лет. Данное наказание предусмотрено частью 2 статьёй 159 УК РФ.