В Новороссийске осудят двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве

Так, приезжий из Абинска познакомился с жителем города-героя.
В соцсетях УМВД по Новороссийску сообщили, что мужчины вступили в преступный сговор против местного жителя. По данным ведомства, они подошли к мужчине и представились сотрудниками правоохранительных органов, попросили паспорт и телефон.
В полиции Новороссийска добавили, что документ подозреваемые вернули, но присвоили 4 000 рублей и смартфон. Совокупная сумма ущерба, причинённая потерпевшему, составила порядка 12 000 рублей.
Предполагаемого нарушителя могут осудить на срок до 5 лет. Данное наказание предусмотрено частью 2 статьёй 159 УК РФ.