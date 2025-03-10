ЦИК Румынии объяснил свое решение по Джорджеску

«Центральное избирательное бюро не может отдать приоритет анализу формальных аспектов этой кандидатуры в ущерб фундаментальным, уже решенным судом», — объяснил ЦИК. В госоргане уточнили, что при прохождении Джеорджеску всех этапов голосования не исключена ситуация, при которой Конституционный суд будет вынужден признавать недействительными результаты самих выборов.