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На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пожар в здании кафе и гостиницы в Краснодарском крае полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.

В воскресенье спасатели сообщили о возгорании здания кафе и гостиницы на площади 500 метров квадратных на улице Розы Люксембург в Кропоткине. Предварительно, пострадавших нет. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в городе Кропоткин в Краснодарском крае локализовали крупный пожар в здании кафе и гостиницы на площади 500 квадратных метров, затем в ведомстве сообщили о ликвидации открытого огня.

«Пожар в Краснодарском крае полностью ликвидирован. Причина устанавливается», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.