На Кубани ликвидировали пожар в здании кафе и гостиницы

В воскресенье спасатели сообщили о возгорании здания кафе и гостиницы на площади 500 метров квадратных на улице Розы Люксембург в Кропоткине. Предварительно, пострадавших нет. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в городе Кропоткин в Краснодарском крае локализовали крупный пожар в здании кафе и гостиницы на площади 500 квадратных метров, затем в ведомстве сообщили о ликвидации открытого огня.