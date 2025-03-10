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Экс-глава ЦБ Канады станет премьер-министром страны

Бывший глава ЦБ Канады и ЦБ Англии Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии Канады, он станет новым премьер-министром страны. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Канада выбрала нового главу Либеральной партии.

Бывший глава ЦБ Канады и ЦБ Англии Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии Канады, он станет новым премьер-министром страны. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни! Мы благодарим всех кандидатов», — заявила партия в соцсети X. 59-летний Карни набрал 86% голосов.

Ранее экс-премьер министр Канады Джастин Трюдо решил покинуть пост на фоне критики своей миграционной политики и высокой инфляции. Карни был одним из основных претендентов на пост.