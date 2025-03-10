В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в кафе и гостинице

В Кропоткине, Краснодарского края, было успешно ликвидировано открытое горение на площади 500 квадратных метров в здании кафе и гостиницы, информирует пресс-служба МЧС России.
Пожар возник на улице Розы Люксембург, и, по предварительным данным, никто не пострадал. Ранее также сообщалось о локализации данного крупного возгорания на территории этого заведения.
Спасательные службы начали работу по тушению огня в воскресенье и к полуночи открытое горение было полностью устранено. Ликвидация огня прошла в установленные сроки.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы получила ожоги, пытаясь создать оригинальные свечи к Международному женскому дню. В процессе приготовления парафин воспламенился.