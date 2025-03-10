Тройное гражданство, работа в Англии и предложение Трампу: кем будет новый премьер Канады

Летом 2013 года Карни стал управляющим Банка Англии, что сделало его самым молодым председателем этого учреждения в истории. Его контракт с годовым окладом в размере 624 000 фунтов стерлингов (71,7 миллиона рублей по нынешнему курсу), был изначально заключен на пятилетний срок. В 2018 году его продлили до января 2020 года. В марте 2025 года он избран новым лидером Либеральной партии Канады.