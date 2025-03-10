Тройное гражданство, работа в Англии и предложение Трампу: кем будет новый премьер Канады

Бывший глава Банка Канады Марк Карни возглавил Либеральную партию страны.
Бывший глава Центрального банка Канады, а после — Банка Англии Марк Карни избран новым лидером Либеральной партии Канады. Он станет новым премьер-министром страны. Кто такой Марк Карни, где он учился и чем занимался до избрания на пост — в материале URA.RU.
Биография.
Марк Карни родился 16 марта 1965 года в городе Форт-Смит, расположенном на северо-западе Канады. В 1988 году он успешно завершил обучение в Гарвардском университете, получив степень бакалавра по специальности «Экономика».
Продолжив обучение, в 1993 году Карни получил степень магистра в колледже Святого Петра при Оксфордском университете, а через два года — доктора философии по экономике в Наффилдском колледже также в Оксфорде. У политика четыре дочери.
Банковская карьера.
Карни был управляющим Банка Канады, а после его пригласили в Банк АнглииФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
В течение 13 лет Карни работал в офисах компании Goldman Sachs по всему миру. Основными направлениями его деятельности были анализ суверенных рисков, исследование рынков заемного капитала развивающихся стран и операции с банковскими инвестициями.
С 2003 по 2004 год он занимал должность заместителя управляющего в Банке Канады, где курировал международные проекты. Последующие три года принимал участие в работе департамента финансов Канады. С февраля 2008 года был назначен на пост управляющего Банка Канады.
Летом 2013 года Карни стал управляющим Банка Англии, что сделало его самым молодым председателем этого учреждения в истории. Его контракт с годовым окладом в размере 624 000 фунтов стерлингов (71,7 миллиона рублей по нынешнему курсу), был изначально заключен на пятилетний срок. В 2018 году его продлили до января 2020 года. В марте 2025 года он избран новым лидером Либеральной партии Канады.
Отношение к Трампу и Украине.
Комментируя высказывание Дональда Трампа о возможном превращении Канады в 51-й штат США, Карни в шутливой форме упомянул, что такое развитие событий маловероятно. Но он подчеркнул, что между двумя странами могут существовать «дружеские отношения с преимуществами». В ответ на заявления американского президента о введении пошлин, Карни выразил готовность Канады к торговым спорам. Он указал, что ответные меры со стороны Канады будут нацелены на чувствительные секторы американской экономики.
Карни также назвал Трампа «хулиганом» и предложил принцип «доллар за доллар» в качестве ответа на введение пошлин. Он подчеркнул необходимость значительных изменений в канадской экономике и акцентировал важность защиты национального суверенитета. Ранее Карни высказывался в поддержку Украины.