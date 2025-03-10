В США самолет упал на парковку

В округе Ланкастер, штат Пенсильвания, произошла авария небольшого самолета, сообщает местное подразделение телекомпании CBS.
Инцидент случился около 15:20 по местному времени (22:20 по московскому времени). Воздушное судно Crash-landed на парковку, и в результате падения загорелись несколько автомобилей. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, проводящие спасательные операции.
По информации местного телеканала WGAL, среди людей, находившихся на месте происшествия, есть пострадавшие. Однако подробности о состоянии здоровья пострадавших пока не раскрываются.
Ранее в аэропорту Чикаго произошел инцидент, когда пассажирский самолет едва не столкнулся с частным бизнес-джетом. Частный самолет выехал на взлетно-посадочную полосу без соответствующего разрешения.