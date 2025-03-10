Трамп заманивает Гренландию деньгами

Также он указал, что США поддерживают право народа Гренландии определять свое собственное будущее. Однако Трамп намекнул, что возможен и силовой вариант решения вопроса. «Мы будем продолжать обеспечивать нашу безопасность, как мы делали это со времен Второй мировой войны», — написал глава США.