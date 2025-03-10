В Иркутской области потушили девять пожаров за сутки

В Иркутской области за прошедшие сутки произошло девять пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС региона, за этот период чрезвычайных ситуаций не произошло.
— На водных объектах происшествий не зарегистрировано, ледовые переправы не открывались, — поделились в ведомстве.
Также за этот период специалисты пожарной охраны приходили на помощь для устранения последний шести аварий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшное ДТП с пятью пострадавшими произошло на Байкальском тракте. В аварии пострадало трое взрослых и два ребенка.