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В Иркутской области потушили девять пожаров за сутки

Пожарных привлекали на помощь в шести ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за прошедшие сутки произошло девять пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС региона, за этот период чрезвычайных ситуаций не произошло.

— На водных объектах происшествий не зарегистрировано, ледовые переправы не открывались, — поделились в ведомстве.

Также за этот период специалисты пожарной охраны приходили на помощь для устранения последний шести аварий.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшное ДТП с пятью пострадавшими произошло на Байкальском тракте. В аварии пострадало трое взрослых и два ребенка.