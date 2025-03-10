Трамп: США почти возобновили передачу разведданных Украине

NBC News сообщало, что Трамп не будет возобновлять военную поддержку Украине после заключения договора о добыче полезных ископаемых. Американский лидер ожидает изменения в подходе украинского президента Владимира Зеленского к процессу мирных переговоров. Трамп рассчитывает на готовность главы Украины идти на компромиссы, включая возможность передачи территорий России.